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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: سنواصل جمع الأدلة على استخدام أوكرانيا مواد كيميائية ضد القوات

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها ستواصل جمع الأدلة على استخدام أوكرانيا مواد كيميائية سامة ضد القوات والمدنيين الروس.

وأضافت زاخاروفا، في بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "سوف تواصل روسيا الاتحادية جمع المعلومات حول استخدام قوات أوكرانيا مواد كيميائية سامة ضد القوات والمدنيين الروس، وكذلك حول خطط المسلحين الأوكرانيين للقيام باستفزازات ضد المؤسسات الكيميائية في دونباس، وتقديم المعلومات إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وتابعت أن مرتكبي هذه الجرائم وغيرها ضد المواطنين الروس سيتم تحديدهم ولن يفلتوا من العقاب المناسب.

روسيا جمع الأدلة أوكرانيا مواد كيميائية ضد القوات