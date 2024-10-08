بعد وصول قطار التنمية إلى شمال سيناء| مشايخ القبائل: إنجاز عظيم وسيحقق طفرة اقتصادية.. وباحث في التراث السيناوي يستعرض تاريخ فكرة إنشاء القطار بشمال سيناء

بعد توقف 50 عاما، وصل قطار التنمية بشمال سيناء، والذي يعد إنجازًا عظيمًا وعبورًا ثانيًا للمصريين، ففي مشهد وطني توقف أهالي شمال سيناء بالأعلام والورود وترديد الأغاني الوطنية لاستقبال القطار في فرحة وشعور بتحقيق الانتصار، جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات أكتوبر المجيدة بحضور، اللواء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

تاريخ خط سكة حديد الشرق

يرجع تاريخ إنشاء خط سكة حديد الشرق، عندما بدأ الإنجليز في إنشاء الخط لخدمة مهامهم وأغراضهم العسكرية، وبالفعل في مطلع شهر يناير من عام 1917م، وصل الخط إلى مدينة العريش ومن ثم إلى رفح، وامتد الخط بعد استقرار الأوضاع إلى القدس وبئر السبع.

وذكر الباحث في التراث السيناوي محمود الشوربجي، أن تاريخ إنشاء سكة حديد الشرق، بدأ منذ عهد الدولة العثمانية عام 1853، فكانت فكرة القطار مطروحة قبل الحرب العالمية الأولى بحسب أقاويل أجدادنا، ولكنها لم تنفذ بسبب قناة السويس.

وأضاف الشوربجي، أنه بدأ الإنجيلز 1916م، في بداية الحرب العالمية إنشاء خط سكة حديد الشرق لأغراض عسكرية، وفي عام 1917م وصل إلى القدس وبئر السبع مرورا بالعريش رفح، وبالرغم أنه تم إنشائه لأغراض حربية، إلا أنه استخدم بعد ذلك للتنقل من القاهرة إلى سيناء، وإلى القدس، فقبل عام 1967، زار أبناء سيناء القدس الشريف مرات عديدة.

مشايخ شمال سيناء

المهندس حسين نوفل

وعبر الأهالي عن فرحتهم شيوخًا وشبابًا ونساءًا وأطفالًا، فيقول المهندس حسين نوفل رئيس شبكة الكهرباء ببئر العبد شمال سيناء أن انشاء قطار في شمال سيناء هي خطوة استراتيجية عظيمة لجلب السكان الى المحافظة وإقامة المشروعات، وربط محافظات الوادي بشمال سيناء، وتسهيل حركة التنقل الى جانب مرور البضائع من وإلى المحافظات، وأيضا إلى دول الخليج، والذي يؤدي إلى حدوث طفرة اقتصادية كبيرة.

وأضاف "نوفل"، يعد القطار أكبر مكسب للجميع وخاصة طلبة الجامعات في العريش ، إلى جانب أنه يمكن استخدامه طريق للحجاج.

سلام عمار

بينما قال الدكتور سلام عمار دكتوراه في العلوم الإنسانية، وصاحب الشركة الإماراتية وشركة نصرالله، أن قطار سيناء هو عبور ثان في تاريخ سيناء لكل الشباب والشيوخ وعواقل أهالي سيناء، ونرحب بجميع المستثمرين، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الإنجاز العظيم والذي سيؤدي إلى التوسع في المناطق العمرانية والصناعية، فهو خطوة مهمة بعد القضاء على الإرهاب ويوفر فرص عمل، إلى جانب تسهيل تدفق المصريين إلى سيناء.

وتوقف القطار في كل محطات خط الفردان بئر العبد بسيناء، ومنها القنطرة شرق، جلبانة وبالوظة ورمانة حتى بئر العبد، والتي تم تجديدها بالكامل، وكذلك الخط بطول 100 كم والخط يستكمل حتى العريش ثم إلى ميناء طابا بطول 500 كم.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شارك أهالي سيناء الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم تم تجديده كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا.

واستقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل قطار التنمية ونقل "الوزير" لأهالي سيناء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحا ان تشغيل القطار إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في سيناء.

وقال "الوزير، في لقائه بمحطة بئر العبد، إن هذا اليوم هام لأهالي سيناء والشعب المصري حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، موضحًا أنه سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه كان الفريق كامل الوزير قد أعلن، في السادس من أغسطس الماضي، عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية ( 40 قدم) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات.