ترامب: إذا عدت للبيت الأبيض سأجعل غزة أفضل من موناكو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الليلة، إنه إذا عاد إلى منصبه فإنه قد يساعد في تطوير قطاع غزة الذي مزقته الحرب ليصبح أفضل من إمارة موناكو الخلابة وأفضل بقعة في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس السابق خلال مقابلة إذاعية أجريت معه في الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل والذي أشعل شرارة الحرب، أن غزة تتمتع ببعض من أفضل الأراضي والمياه في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يجعل من القطاع واحة في أعقاب الحرب.

وصرح ترامب موجها كلامه لمحاوره الصحفي الأمريكي هيو هيويت: "أنت تعرف كيف تبني الأشياء.. غزة في حالة خراب".

وأصر الرئيس السابق: "قد يكون الأمر أفضل من موناكو".

وتابع قائلا: "إنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه، وأفضل كل شيء، إنها الأفضل لقد قلت ذلك لسنوات".

ومضى الرئيس السابق قائلا: "كما تعلمون، بصفتي مطورا عقاريا يمكن أن تكون هذه المنطقة أجمل مكان على الإطلاق من حيث الطقس والمياه والمناخ.. يمكن أن تكون هذه المنطقة جميلة للغاية.. يمكن أن تكون أفضل مكان في الشرق الأوسط، ولكنها يمكن أن تكون أيضا واحدة من أفضل الأماكن في العالم".

ويعتقد ترامب أن شركاء "اتفاقيات إبراهيم" في الشرق الأوسط يمكن أن يساعدوه في إعادة بناء غزة.

وموناكو هي إمارة أوروبية صغيرة تقع على البحر الأبيض المتوسط ​​وتشتهر بمياهها الزرقاء الصافية ومناظرها الطبيعية الخلابة ومنطقة مونت كارلو الشهيرة، وتعد موناكو أصغر دولة ذات سيادة في العالم بعد الفاتيكان.