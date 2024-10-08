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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء جورجيا: تسوية النزاع مع روسيا من أهم أولوياتنا

رئيس الوزراء الجورجي
رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه
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أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، أن تسوية النزاع مع روسيا تعتبر من أهم أولويات حزبه "الحلم الجورجي".

وقال كوباخيدزه، يوم الاثنين، أثناء تقديم البرنامج السياسي لحزب "الحلم الجورجي" عشية الانتخابات التشريعية إن "السياسة البراغماتية والتسوية السلمية للنزاع مع روسيا تعتبران أهم الأولويات".

كما أعلن كوباخيدزه أن من المهام الرئيسية "إعادة تشغيل" العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعميق العلاقات مع الناتو والشراكة الاستراتيجية مع الصين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر. ولا يزال حزب "الحلم الجورجي" حاكما في البلاد منذ 12 سنة. ويعتبر حزب "الحركة الوطنية الموحدة" منافسه الرئيسي.

رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه تسوية النزاع روسيا أوكرانيا