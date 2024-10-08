منظمة الأمن والتعاون بأوروبا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دعت الرئاسة المالطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وجاء في بيان المنظمة "إن المعاناة الهائلة التي شهدناها العام الماضي تؤكد الحاجة الملحة لجميع الأطراف إلى ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد وكسر دائرة العنف. ويجب أن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى مع ضرورة توجيه جميع الجهود نحو الحد من التوترات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

ومنذ الأول من أكتوبر، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات حزب الله في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي، حيث قُتل بالفعل أكثر من ألفي شخص، بمن فيهم قيادات في الحزب.

ووفقا لآخر البيانات الحكومية اللبنانية، أصبح أكثر من مليون لبناني نازحين. وتقول المنظمة إنه وعلى الرغم من الخسائر الا أن "حزب الله" يخوض معارك برية وينفذ هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية.