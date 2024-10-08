ماكرون يجتمع بعائلات رهائن وضحايا هجوم "حماس" المقيمين في فرنسا

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، اجتماعات مع عائلات اثنين من المواطنين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في قطاع غزة، وكذلك مع عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذين يعيشون في فرنسا.

وقال ماكرون إن فرنسا ستبذل "كل ما باستطاعتها" من أجل الدفع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق يسمح باطلاق سراح الرهينتين الفرنسيتين أوهاد ياهالومي وعوفير كالديرون باعتبارها أولوية.

وأعرب ماكرون عن "تعاطف الأمة" إزاء المتضررين من هجمات السابع من أكتوبر، وأبلغ أسر الضحايا خلال الاجتماع الذين عقد في قصر الإليزيه الرئاسي أن فرنسا سوف تقف بجانبهم وتواصل "القتال بدون كلل" ضد تصاعد "معاداة السامية".

ويصادف أمس الاثنين، الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بحسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين. بدأت على أثرها إسرائيل في حرب على غزة.

وبعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة والتي واجهت خلالها تل أبيب اتهامات بارتكاب "جرائم حرب".

وخلفت الحرب حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري 41870 قتيلا فلسطينيا بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97166 جريحا.