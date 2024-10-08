ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر أهداف قانون صندوق مصر السيادي بعد تعديلات البرلمان عليه

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار حنفي الجبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون صندوق مصر السيادي، وبتبعيته إلى مجلس الوزراء.
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم أهداف القانون:
حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المساهمات واستغلالها، وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليا أو جزئيا بالبورصة المصرية، أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية، في طرح عام أو خاص سواء في صورة أسهم أو شهادات إيداع دولية أو بيعها لمستثمرين وغيرها من الأساليب المشار إليها بالنظام الأساسي، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

قانون الصندوق مصر السيادي البوابة نيوز التنمية الاقتصادية التواصل السياسي الأوراق المالية بورصة المصرية