غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني.

وتجددت الغارات بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء إلى سكان أحياء في الضاحية، التي نزحت منها غالبية سكانها، والمقدر عددهم قبل التصعيد الراهن بنحو 850 ألف نسمة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة عبر منصة "إكس"، تظهر مبنيين في حيي برج البراجنة والحدت، متوجها إلى من يقطنون قربهما بالقول: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إثر ذلك، إن غارتين استهدفتا المنطقة، الأولى "على محيط الكفاءات والثانية على برج البراجنة".

وأفادت لاحقا أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة جديدة وعنيفة على محيط الحدت-الكفاءات" في الضاحية.