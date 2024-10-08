واشنطن تطالب موسكو بضمان وصول موظفي القنصلية لأمريكي أدين بـ"الارتزاق" لأوكرانيا

طالبت الخارجية الأمريكية السلطات الروسية بضمان إمكانية وصول موظفي القنصلية للأمريكي ستيفان هابارد المدان في روسيا بتهمة "الارتزاق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "على روسيا أن تمنح الولايات المتحدة إمكانية وصول موظفي القنصلية إليه، كما في كافة الحالات لاحتجاز مواطن أمريكي".

وأعرب ميلر عن "خيبة الأمل" بشأن عدم منح هذه الإمكانية للجانب الأمريكي حتى الآن، مضيفا أن السلطات الأمريكية تتابع التطورات المتعلقة بقضية هابارد و"تدرس الخطوات التالية" في هذا الخصوص.

يذكر أن المحكمة الروسية أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على الأمريكي ستيفان هابارد البالغ 72 عاما من العمر، الذي كان يقيم في أوكرانيا منذ 2014، وتعاقد في عام 2022 مع قوات الدفاع المحلي الأوكرانية في مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.