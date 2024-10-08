20 مبعوث من 13 دولة إفريقية بالقاهرة بدورة تدريبية لتعظيم التواجد المصري بإفريقيا| تشمل زيارات لمعامل معهد بحوث القطن والهندسة الوراثية.. وتعقد ضمن التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في القارة السمراء

استقبلت القاهرة اليوم بمعهد بحوث القطن، 20 مبعوث من 13 دولة إفريقية في أطار الدورة التدريبية المصرية الإفريقية الخامسة لإنتاج القطن المستدام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل من أجل التواجد في البعد الأفريقي، ومن منطلق ريادة مصر للقارة في تقديم ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب، وتحت رعاية دكتور علاء فاروق وزير الزراعة لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية الصديقة، ينظم معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة الدورة التدريبية الخامسة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية

تعظيم التواجد المصري في إفريقيا.. وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون

قال الدكتور مصطفي عمارة لـ " البوابة نيوز " المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا وانعكاسًا لرغبة القيادة السياسية وإرادتها لتعظيم التواجد المصري في إفريقيا وتعميق صلاتها وتقوية روابطها، ودعم جهودها في تحقيق أجندة 2030، وأهـداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة الإفريقية 2036، التي اتفق عليها زعماء القارة الإفريقية، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة.



موضوعات الدورة التدريبية الخامسة

وفي سياق متصل أشار دكتور عمارة إلى أن حفل الافتتاح تم في مركز البحوث الزراعية، وإن الدورة لمدة أسبوع، ستكون ورش عمل ومحاضرات بحضور كًلا من دكتور عمر عبيد منسق الدورة الإفريقية لوزارة الخارجية وبالنيابة عن السفير أشرف إبراهيم – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير صديق سيلا سفير دولة سيراليون، ودكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، والسادة مديري المعهد السابقين ووكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الأقسام البحثية، وحضر ممثلين من بعض الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالقطن المصري ومنظمة الأمم المتحدة الصناعية (UNIDO)، وممثلي برامج الاستدامة في مصر، لمشروع قطن مصر وبرنامج قطن افضل وريل قطن، ومدير شركه انكيوب، ومدير مبادرة الزراعة التجديدية، وممثل إفريقيا في المنظمة الدولية لمعايير القطن العضوي (الجوتس).

وشرح دكتور عمارة، أن برنامج الدورة العملي يشمل زيارات معملية لمعامل معهد بحوث القطن والهندسة الوراثية، زيارات ميدانية خارجية لمحلج القطن ومحطة بحوث، ومحطة غربلة التقاوي كفر الشيخ، أيضًا زيارة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية، كما أنه سوف يتم عمل زيارة لبعض مصانع الغزل والنسيج ببرج العرب.

وصرح الدكتور عبد الناصر رضوان لـ " البوابة نيوز " مدير المعهد: بأن الدورة هي الخامسة التي تعقد ضمن التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في إفريقيا وتقام في الفترة من 7 إلى 24 أكتوبر 2024، وذلك لتدريب عدد 20 مبعوث من 13 دولة إفريقية (السنغال-الكاميرون-بنين-بوركينا فاسو -زامبيا -زمببواي-سيراليون-غانا-غينيا الاستوائية-كوت ديفورا - مالي-موزابيق-نجيريا)، بهدف تعريف السادة المتدربين على برامج إنتاج القطن، من خلال محاضرات نظرية وعلمية يحاضر فيها نخبة من أساتذة وعلماء مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى خبراء دوليين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومبادرة قطن أفضل ومبادرة "ريل قطن ".

قطن مستدام

وفى ذات السياق أشارت الدكتورة عبير عرفة بقولها لـ " البوابة نيوز " كوكيل المعهد لشؤون البحوث ومنسقة الدورة: أنها تهدف لتدريب المبعوثين على طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتقليل من المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه، والحفاظ على التربة، والتعرف على مفاهيم والحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.