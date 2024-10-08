أولى جلسات محاكمة مدير شركة سياحية متهم بقتل صديقته بقرية تونس بالفيوم

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، أولى جلسات محاكمة مدير شركة سياحة بشرم الشيخ، والمتهم بقتل صديقته السويسرية، أثناء تواجدهما بقرية تونس بمركز يوسف الصديق.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 28 يوليو 2024، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اتهمت النيابة العامة المتهم محمد. ع ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحة بمدينه شرم الشيخ، بقتل المجني عليها جابريله اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسية، عمدًا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليه في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مروره منه، وما أن أظفر به حتى انهال عليها ضربا محدثا به الإصابات التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدًا من ذلك زهق روحها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التس أمرت بحالة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم.