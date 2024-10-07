الأهلي يعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف متفرج أمام العين الإماراتي

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 11:45 م

أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، موافقة الجهات الأمنية على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة العين الإماراتي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.



ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في المرحلة الثانية من كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.



وقال خالد مرتجي في تصريحات تليفزيونية: الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في ستاد القاهرة الدولي، وهي السعة الكاملة للملعب.

وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي أن أسعار التذاكر ستكون على النحو التالي: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى.



وأشار خالد مرتجي إلى أن الأهلي من أكبر القلاع الرياضية على المستوى العالمي وبنعمل شبكة اتصالات وعلاقات بيننا وبين الأندية العالمية وكل هذا لخدمة الكرة في العالم ووجود الأهلي متمثلًا فيا أنا والخطيب دا بيدل على قيمة النادي الأهلي على مستوى العالم، وليس على مستوى القارة الإفريقية فقط.



وواصل: “هناك أشخاص ذو قيمة عالمية سيكونون حاضرين في المؤتمر غدًا مثل إنفانتينو وبيكهام وأشخاص عديدة من قارة آسيا وأمريكا الجنوبية والمعزومين من خارج أوروبا 9 أشخاص ومنهم الخطيب بالتأكيد وهذا يؤكد قيمة الأهلي”.