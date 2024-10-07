افتتاح أعمال اجتماعات المكتب التنفيذى للإتحاد العربي للرياضة العسكرية بليبيا

افتتح اللواء عادل محمد سالم أرحومة أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى، نائباً عن الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبى ، أعمال اجتماعات المكتب التنفيذى ال 60 للاتحاد العربى للرياضة العسكرية واللجان المعاونة له ، المقامة حالياً بمدينة طرابلس بليبيا وتستمر حتى 11 أكتوبر الجارى 2024 .

وذلك بحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام - الأمين العام للاتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والعميد عبد الناصر حسين على عون - رئيس الاتحاد العسكرى الليبى ، ووفود الدول أعضاء المكتب التنفيذى بالاتحاد ، والمستشار محمد لامين الداه - مسئول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد على بدر أحمد سكرتير الاتحاد ، وعلى جاد محمد المراقب المالى للاتحاد .

فى البداية رحب العميد عبد الناصر عون ، بوفود الدولة المشاركة فى أعمال اجتماعات الاتحاد فى بلدهم الثانى ليبيا متمنياً لهم طيب الإقامة .

وفى كلمته نقل الوزير المفوض طارق عبد السلام ـ أمين عام الإتحاد للحضور تحيات أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وتقديره لجهود ودعم الرياضة العسكرية العربية وتمنياتة بالنجاح والتوفيق فى أعمال الاجتماعات ، كما نقل للحضور السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومى بجامعة الدول العربية وتمنياتة بالتوفيق للحضور فى أعمال الاجتماعات .

كما نقل الأمين العام للاتحاد للحضور تحيات العميد الركن دكتور يوسف دسمال مبارك الكواري - رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، واللواء دكتور محمد عزازى العسال - نائب رئيس الإتحاد ، وتمنياتهما للجميع بالنجاح والتوفيق فى أعمال الاجتماعات .

وافتتح اللواء محمد عادل سالم رحومة - أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى أعمال الإجتماعات متمنياً للوفود العربية ضيوف دولة ليبيا طيب الإقامة والتوفيق فى أعمال المكتب التنفيذى من أجل النهوض بأنشطة وبرامج الاتحاد ، وإعطاء دفعة قوية نحو مستقبل زاخر بالأنشطة والفعاليات الرياضية العسكرية .

وعقب الجلسة الأولى وافتتاح أعمال الاجتماعات ، ترأس العميد عبد الناصر حسين على عون - رئيس الإتحاد العسكرى الليبى إجتماع المكتب التنفيذي ، وأعلن بدء اجتماعات اللجان المعاونة للاتحاد ، وأقيم اجتماع اللجنة الإعلامية للاتحاد برئاسة العقيد محمد ذكرى " تونس " رئيس اللجنة ، والعلمية برئاسة العميد دكتور لطفى بوقرة " تونس " رئيس اللجنة ، وتمت مناقشة جدول أعمال كل لجنة على حده للخروج بتوصيات لعرضها على المكتب التنفيذى فى جلسته المقبلة .