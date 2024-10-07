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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

افتتاح أعمال اجتماعات المكتب التنفيذى للإتحاد العربي للرياضة العسكرية بليبيا

المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي
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افتتح اللواء عادل محمد سالم أرحومة أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى، نائباً عن الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبى ، أعمال اجتماعات المكتب التنفيذى ال 60 للاتحاد العربى للرياضة العسكرية واللجان المعاونة له ، المقامة حالياً بمدينة طرابلس بليبيا وتستمر حتى 11 أكتوبر الجارى 2024 .

وذلك بحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام - الأمين العام للاتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والعميد عبد الناصر حسين على عون - رئيس الاتحاد العسكرى الليبى ، ووفود الدول أعضاء المكتب التنفيذى بالاتحاد ، والمستشار محمد لامين الداه - مسئول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد على بدر أحمد سكرتير الاتحاد ، وعلى جاد محمد المراقب المالى للاتحاد .
فى البداية رحب العميد عبد الناصر عون ، بوفود الدولة المشاركة فى أعمال اجتماعات الاتحاد فى بلدهم الثانى ليبيا متمنياً لهم طيب الإقامة .

وفى كلمته نقل الوزير المفوض طارق عبد السلام ـ أمين عام الإتحاد للحضور تحيات أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وتقديره لجهود ودعم الرياضة العسكرية العربية وتمنياتة بالنجاح والتوفيق فى أعمال الاجتماعات ، كما نقل للحضور السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومى بجامعة الدول العربية وتمنياتة بالتوفيق للحضور فى أعمال الاجتماعات .
كما نقل الأمين العام للاتحاد للحضور تحيات العميد الركن دكتور يوسف دسمال مبارك الكواري - رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، واللواء دكتور محمد عزازى العسال - نائب رئيس الإتحاد ، وتمنياتهما للجميع بالنجاح والتوفيق فى أعمال الاجتماعات .
وافتتح اللواء محمد عادل سالم رحومة - أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى أعمال الإجتماعات متمنياً للوفود العربية ضيوف دولة ليبيا طيب الإقامة والتوفيق فى أعمال المكتب التنفيذى من أجل النهوض بأنشطة وبرامج الاتحاد ، وإعطاء دفعة قوية نحو مستقبل زاخر بالأنشطة والفعاليات الرياضية العسكرية .
وعقب الجلسة الأولى وافتتاح أعمال الاجتماعات ، ترأس العميد عبد الناصر حسين على عون - رئيس الإتحاد العسكرى الليبى إجتماع المكتب التنفيذي ، وأعلن بدء اجتماعات اللجان المعاونة للاتحاد ، وأقيم اجتماع اللجنة  الإعلامية للاتحاد برئاسة العقيد محمد ذكرى " تونس  " رئيس اللجنة ، والعلمية برئاسة العميد دكتور لطفى بوقرة " تونس  " رئيس اللجنة ، وتمت مناقشة جدول أعمال كل لجنة على حده للخروج بتوصيات لعرضها على المكتب التنفيذى فى جلسته المقبلة .

المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية اللواء عادل محمد سالم أرحومة الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد مدينة طرابلس بليبيا