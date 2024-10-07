ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

علاج وفحص وتجريع 1170 "حصان وجمل" بالمنطقة الأثرية بسقارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية اليوم، بمنطقة سقارة الأثرية لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية.
واطلع محافظ الجيزة علي نتائج القافلة والتي تمكنت من علاج وفحص ورش وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل وتنظيم ٢ ندوة إرشادية.

حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامه السلع الغذائية.

رش وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل مركز البحوث الزراعية محافظة الجيزة علاج وفحص وتجريع ١١٧٠ حصان وجم بالمنطقة الاثرية بسقارة بالبدرشين مديرية الطب البيطري