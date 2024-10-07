علاج وفحص وتجريع 1170 "حصان وجمل" بالمنطقة الأثرية بسقارة

أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية اليوم، بمنطقة سقارة الأثرية لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية.

واطلع محافظ الجيزة علي نتائج القافلة والتي تمكنت من علاج وفحص ورش وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل وتنظيم ٢ ندوة إرشادية.

حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامه السلع الغذائية.