حزب المؤتمر: هناك عملية تنمية شاملة في سيناء

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بوصول أول قطار ركاب إلى سيناء بعد توقف دام لحوالي 50 عاماً، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر العظيم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وتحديد أولويات عمل الوزارات في الحكومة المصرية.



وقال حزب المؤتمر في بيان له، إن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي إطار إستراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.



وأشار حزب المؤتمر الي أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي حريصة كل الحرص علي تنمية سيناء وخير دليل علي ذلك ما شهدته من تنمية حقيقية كان آخرها وصول أول قطار ركاب إلى سيناء على أن يكون تشغيله مجانا بدءًا من يوم السبت الموافق 12 اكتوبر وحتى الجمعة 18 اكتوبر مجانا للركاب هدية مقدمة من الرئيس السيسي مما يدل على حرص القيادة السياسية على توفير كل سبل الدعم والتنمية في سيناء.