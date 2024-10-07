محافظة الجيزة ترفع 750 حالة إشغالات متنوعة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمحال التجارية والأسواق العشوائية بشارع مستشفى الصدر.

وجاء ذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها علي الفور .

حيث اسفرت الحملات التي نفذها حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع 750حالة اشغال للطريق شملت عربات مأكولات واستاندات ومدرجات ووسائل لعرض المنتجات بمنتصف الطريق العام وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق.

كما شملت الحملات رفع البلدورات والاوتاد الحديدية ووسائل حجز انتظار السيارات الي جانب إزالة الإعلانات واللافتات الغير مرخصة وعدداً من نقاط فرز المخلفات وتوجيه المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقاً للقانون.