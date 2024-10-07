بعد 30 عاما.. "Fast and Loose" يجمع ويل سميث ومايكل باي

بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا على عرض فيلم "Bad Boys"، يتطلع النجم ويل سميث والمخرج مايكل باي إلى لم الشمل من جديد بينهما. حيث يجري باي مفاوضات مع “نتفليكس” لإخراج فيلم الحركة "Fast and Loose"، والذي من المقرر أن يقوم سميث ببطولته.

تدور أحداث فيلم “Fast and Loose” حول رجل يستيقظ في تيخوانا دون أن يتذكر أي شيء. وبينما يحاول جمع شتات ماضيه، يكتشف أنه عاش حياتين: الأولى كزعيم عصابة والثانية كعميل سري لوكالة المخابرات المركزية. وفق موقع “ديدلاين”.

تعاون باي وسميث لأول مرة في فيلم "Bad Boys" عام 1995، والذي كان بمثابة أول تجربة إخراجية لباي. حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا واسعًا، ومهد الطريق أمام 3 أجزاء أخرى، كان آخرها الجزء الرابع الصادر في يونيو الماضي.