منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لـ موريتانيا في تصفيات أفريقيا.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق، استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

مران منتخب مصر

منتخب مصر

شارك في مران منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش في تدريبات غدًا.

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