ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لـ موريتانيا في تصفيات أفريقيا.. صور

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق، استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

مران منتخب مصر

منتخب مصر

شارك في مران منتخب مصر كل من: 

محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش في تدريبات غدًا.

IMG_3519
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3516
IMG_3518
IMG_3518
IMG_3517
IMG_3517
IMG_3520
IMG_3520
IMG_3521
IMG_3521
IMG_3522
IMG_3522
منتخب مصر موريتانيا مباراتي موريتانيا كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر وموريتانيا أمم إفريقيا