رئيس جامعة الأقصر تناقش خطة دعم النشر العلمي الدولي

كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الدكتور باسم عبدالعاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات؛ لاختياره ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2 % من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

وأشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بهذا الإنجاز المستحق؛ الذي أُضيف لإنجازات علماء الجامعة وإسهامهم في رفع اسم جامعة الأقصر في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.

رئيس جامعة الأقصر تلتقي أعضاء هيئة التدريس لمناقشة آليات دعم النشر العلمي الدولي

وفي سياق متصل؛ التقت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ الذين شاركوا بالنشر العلمي في مجلات تصنيفQ1؛ للوقوف على التحديات التي تواجههم في عملية النشر العلمي الدولي؛ ولطرح سبل الدعم اللازمة لتذليل كافة المعوقات، بمايحقق حصول الجامعة على تصنيف ضمن الجامعات العالمية.

حضر اللقاء من كلية الطب: الدكتورة مروة عبد الهادي أحمد، الدكتور هاني أبو علم، الدكتور محمود فاروق، ومن كلية العلوم: الدكتور محمد علام أحمد، الدكتور محمد عبد الصبور فهمي، ومن كلية الحاسبات والمعلومات: الدكتور باسم عبد العاطي عبد العال، الدكتور محمد عبد الحميد محمد علي، الدكتور إبراهيم شوقي إبراهيم، الدكتور محمد ربيع سعد، الدكتور موسى الخضر حسني.

ووجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بأهمية وضرورة دعم العلماء والباحثين؛ والعمل على إتاحة فرص الشراكات مع الباحثين من الخارج؛ لتحقيق أقصى استفادة تخدم تطوير البحث العلمي؛ وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ ومن خلال تنفيذ شراكات علمية مع الجامعات بالأقاليم المختلفة، بمختلف المجالات البحثية.

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