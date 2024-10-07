مديرية الإسكان بالدقهلية تحتفل بيوم الإسكان العربى.. صور

نظمت مديرية الإسكان والمرافق فى محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة يوم الإسكان العربى، وذلك تحت رعاية المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس طارق عبد العاطى وكيل الوزارة .

جاء ذلك بحضور المهندس الاستشارى محمود العاجز وكيل اُول وزارة الاسكان الاُسبق والمهندس اٍبراهيم حسانين نقيب المهندسين والمهندس على عبد الله رئيس جمعية الاسكان والتعمير والنائبان رضا الشافعى وثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ وبعض القيادات التنفيذية والشعبية.

فيما بداُت الاحتفالية بكلمة المهندس طارق عبد العاطى وكيل الوزارة حيث قدم التهنئة للشعب المصرى وقيادته الحكيمة بذكرى اٍنتصارات اُكتوبر المجيدة .

وتحدث وكيل الوزارة عن روية مصر 2030 وعن التنمية العمرانية المستدامة واُيضا مفهوم ودور التخطيط الحضرى واُهميته وعناصره ومهامه وأثره على المواطن من خلال تحسين جودة الحياة بإنشاء مدن مستدامة أكثر وصولا لبيئه تنعش الاقتصاد الوطنى وتغطى كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضرى بطريقة شفافية.

واُشاد وكيل الوزارة بدور وزارة الاسكان فى دعم القطاع العمرانى عبر اٍستخدام مقتنيات متقدمة فى البناء بالاضافة الى تعديل التشريعات لتسهيل استخراج رخص البناء بتبسيط اٍجراءاتها .

فيما قدمت المهندسة سماح المحمدى مديرة التخطيط العمرانى عرض "بوربوينت" عن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المحافظات من خلال الاسكان الاجتماعى والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وتبنى الوزارة اٍستراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضرى عبر تخطيط حضرى متوازن وألياته واُبرزت اُهمية دور المشاركة المجتمعية فى التخطيط الحضرى عبر اٍنشاء مدن مستدامة مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية .

IMG-20241007-WA0071

IMG-20241007-WA0018

IMG-20241007-WA0069

IMG-20241007-WA0067

IMG-20241007-WA0039