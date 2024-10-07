تقرير مفتش الصحة يكشف كواليس وفاة عامل بأوسيم.. والنيابة تتخذ قرار بشأنه

كشف تقرير مفتش الصحة ملابسات وفاة عامل إثر سقوطه من علو أثناء تأدية عمله.

وتبين أن العامل توفى إثر إصابته بنزيف بالمخ و كدمات و كسور بجميع أنحاء جسده جراء سقوطه من أعلى، وذلك ما أسفر عن وفاته، وقررت النيابة تسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار كسور وكدمات وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال الشهود افادوا بسقوط المتوفي أثناء عمله من اعلي سقالة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.