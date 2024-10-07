ناقشت نتائج البعثة الأولمبية.. ننشر كواليس اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الاثنين، اجتماعا لها وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس فى الفصل التشريعى الثاني، حيث يأتي علي رأس أجندة اللجنة التحقيق في نتائح البعثة الاولمبية المصرية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024.

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، أن نتائج البعثة الاولمبية، تأتى على رأس أولوياتنا خاصة أن هناك توجيه رئاسى بشأن التحقيق فى نتائج البعثة والاتحادات المختلفه، لافتا إلى اللجنة أرست مبدا جديد وهو الرقابة السابقة على البعثة الأولمبية قبل السفر لباريس وعقدت إجتماعا امتد لمدة 7ساعات بغرض تحقيق افضل نتائج ممكنة للاتحادات المختلفة.

وأضاف خلال الاجتماع تم الاستماع لعروض تقديميه لرؤساء الاتحادات تتضمن مستهدفات الاتحادات المشاركة فى الأولمبياد واحتياجاتها الماليه، وتم التوصية بتنفيذ متطلباتهم وذلك بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية ،مشيراً إلى أن اللجنة لديها مضبطة ستقارن بما وعد به رؤساء الاتحادات وما التزمت به وزارة الشباب من تقديم أوجه الدعم المختلفه وما تم تحقيقه فعليا من نتائج على الارض.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على التوصية بتوفير الدعم المالى لكل اتحاد وفقا للتدفقات والجدول الزمنى الذى طالب به رؤساء الاتحادات المختلفه، مؤكدا أن الدور الرقابى للجنه لن يقت على الاتحادات واللجنة الأولمبية فقط، ولكن سيمتد ايضاً إلى وزارة الشباب، فى ظل انفاق ما يتخطى المليار جنيه و ٢٠٠ مليون من الجنيهات على البعثة وفقا لما أعلنه وزير الشباب من قبل ولم يتم تحقيق المستهدف.



وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش هذا فى ضوء بعض البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن البعثة الاولمبية فيما طالب النائب مجدى الأمير، بوضع خطة موضوعية بشأن تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب لتطوير لمراكز الشباب أو الأندية مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للوزارة.

وخلال الاجتماع حرص أعضاء اللجنة علي تكريم النائبة آية مدني ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد انتخابها عضو اللجنة الأولمبية الدولية "مستقل دائم".

وقال رئيس لجنة الشباب ،خلال حفل التكريم الذي أقامته اللجنة اليوم ، إن نجاح النائبة آية مدني ، في انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية ، شرف كبير لمصر وانجاز غير مسبوق ، لا يقل عن أي إنجاز عالمي تحقق في مجالات أخرى.

