ماذا نريد من مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان؟.. فيديو

طالب الصحفي وسام حمدي – الصحفي الاستقصائي بـ “البوابة نيوز” في برنامج " كبسولة مناخية"، الذي يقدمه على تلفزيون البوابة، بمضاعفة المخصصات المالية لصندوق التمويل الأخضر لمساعدة الدول الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية والاستفادة من آلية الخسائر والأضرار التي فعّلتها مصر في مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP27 وتم التأكيد عليها في المؤتمر السابق في دبي بالإمارات.

وذكر "حمدي": علينا توفير هدر الملايين التي يتم توفيرها للكيان الصهيوني لضرب المنطقة العربية في فلسطين وأشقاؤنا في غزة ولبنان وتوفيرها لدعم المشروعات المناخية لانقاذ الكوكب من تأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، وذكر بأن دول العالم المتقدم التي تحتكر أكثر من 60% من الانبعاثات الكربونية التي تفاقم أزمة الاحترار العالمي وعليها المساهمة في إيجاد حلول ومساهمات مالية حقيقة تساعد الدول الأفريقية الأكثر تضرراً من تخطي الأضرار التي تهدد حياتة سكانها وتفاقم أزمة غذائهم.



