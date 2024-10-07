بأغلبية ساحقة.. قيس سعيد يفوز بولاية ثانية لرئاسة تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بناءً على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة التونسية مساء الإثنين، أعلن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أن سعيد حصل على نسبة تصويت بلغت 90.69%، حيث بلغ عدد الناخبين الذين صوّتوا له 2 مليون و438 ألفًا و954 شخصًا.

كما أوضح بوعسكر أن المرشح العياشي زمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 7.35% من الأصوات، فيما حل زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، في المركز الثالث بنسبة بلغت 1.97%.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 28.8%، ما يعادل 2 مليون و808 ألفًا و548 ناخبًا من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد والذين يُقدر عددهم بـ 9 ملايين و753 ألفًا و217 ناخبًا. وشملت العملية الانتخابية 5013 مركز اقتراع موزعة على مختلف أنحاء البلاد، و9669 مكتب تصويت.

وكانت تونس قد شهدت الأحد عملية انتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث اعتُبرت هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، في مرحلة ما بعد إنهاء حكم الإخوان في البلاد.

ويُذكر أن هذه النتائج ما تزال أولية، حيث يُنتظر أن تعلن الهيئة النتائج النهائية بحلول 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون القانونية.