طفلة أنجبت طفلا.. مأساة عاملة السلام سلمت جسدها للشيطان الذي رفضته والدتها

واقعة مأساوية شهدتها منطقة السلام بمحافظة القاهرة، عندما قامت طفلة في منتصف عقدها الثاني بانجاب طفل ذكر سفاحا بعدما حملت به من سائق توك توك سلب عذريتها داخل مسكن والديها عقب رفض والدتها خطبتها له في وقت سابق.

تقدم لخطبتها ووالدتها قامت برفضه

البداية كانت قبل حوالي عام عندما تقدم سائق توك توك طالبا خطبة فتاة في منتصف عقدها الثاني تعمل كعاملة بأحد المصانع بمدينة السلام، ولكن قامت والدة الطفلة برفض خطبتهما لانه لا يمتلك عمل ثابت أو شقة، وما أن تم رفضته التي كانت قبل مجيئة بموافقة الفتاة نفسها والتي ترتبط به عاطفيا حتي بدأ في رسم خطته للإيقاع بتلك الطفلة التي أسمها حبيبته.

خيانة داخل منزل الأسرة

ازداد الكلام المعسول الذي يصبه السائق في أذن الفتاة صبا وهو ليس مبررا لتلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها الفتاة في حق نفسها ووالدتها وكانت ثقتهما، حيث طاوعت شيطانها ووقعت فريسه تحت براثنه ووافقت على دخول السائق إلي منزل أسرتها وقت غيابهم ووقعت في المحظور، وتطور العلاقة العاطفية إلي علاقة غير شرعية تكررت عدة مرات أسفرت عن حمل الفتاة.

طفلة أنجبت طفلا من السفاح

9 أشهر كاملة استطاعت فيهم الفتاة بطريقة وأخري إخفاء الأمر على والديها وهو ما نجحت فيه بالفعل ولكن جائتها الآم الولادة والتي كشفت المستور، ذهبوا بابنتهم للمستشفي ليفأجئوا بأنها على وشك ولادة طفل، جن جنون الأب ولم تكن الأرض لتسعه يريد أن تنشق وتبلعه وتستر فضحية ابنته التي لطخت بها ثياب العائلة.

الفتاة تكشف الحقيقة

طفلة بجوارها طفلا ذكر، هكذا كان الوضع فور دخول الأم والأب إلي غرفة بنتهم في المستشفى، دون إظهار تعصب بدأوا استجواب الابنة والتي اعترفت بأنها ترتبط عاطفيا بسائق التوك توك الذي تقدم لخطبتها سابقا ورفضته والدتها، مازاد الطين بله أن الابنة أكدت أن لقائتهما كانت داخل منزل اسرتها الذين يقفون لا يصدقون ما يحدث لهما من ابنتهما التي لم يقصروا يوما في تربيتها.

محضر ومتهم

توجه الأب إلي ديوان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة وقام بتحرير محضر بالواقعة وبعد التأكد من صحتها جري ضبط السائق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.