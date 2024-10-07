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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى تعزيز الروابط والتعاون مع المغرب

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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دعا وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تعزيز روابط التعاون مع المغرب من أجل "نقل نموذج الاستقرار الذي تنعم به إلى باقي دول العالم، وخاصة إفريقيا".

وأكد السيناتور جرى موران، من ولاية كانساس، في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها وفد مجلس الشيوخ الأمريكي مع وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في النهوض بالسلام داخل المنطقة وفي العالم.

وأضاف "من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون لها الروابط الأكثر متانة والعلاقات الأفضل مع المغرب التي هي مصدر للاستقرار والسلام في العالم، معربا عن امتنان الولايات المتحدة للكيفية التي ينشط بها المغرب في العالم، سعيا لتحقيق توافق يجمع الشعوب.

 

مجلس الشيوخ الأمريكي المغرب أفريقيا