نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الخريف.. تعرفي عليها

مع انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، تتأثر البشرة بالعديد من التغيرات في الطقس، التي تحدث خلال فصل الخريف من انخفاض درجات حرارة الجو والآتربة مقارنة بفصل الصيف، وذلك الي جانب سقوط الأمطار.. وتلك التغيرات في فصل الخريف يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة البشرة وتألقها. ولذلك ينصح بإتباع روتين محدد للعناية باليشرة وحل المشكلات الجلدية التي تسبب بها فصل الشتاء ومنه.

1.ترطيب البشرة في فصل الخريف

يعد ترطيب البشرة من أهم الخطوات والنصائح التي يجب أن يتضمنها روتين العناية بالبشرة حيث ان معظم مشكلات البشرة في فصل الخريف، تظهر نتيجة لتسبب الطقس الجاف والبارد بجفاف البشرة وتشققها.

ولعلاج ذلك ينصح باستخدام مرطب للبشرة يحتوي على إحدى الجلسيرين أو حمض الهيالورونيك، حيث تعمل هذه المكونات على امتصاص الرطوبة وحبسها بالقرب من البشرة، وبالتالي ستعمل على جعل البشرة أكثر رطوبة. ومن المفضل بأ

.2 . استخدام مرطب يحتوي علي الزيوت

من الضروري يحتوي مرطب البشرة المستخدم أثناء الصيف على الزيوت المعدنية، أو وزبدة الشيا. اوالفازلين، اوالسيراميد حيث تعمل بعض هذه المكونات على تنعيم البشرة، وجعلها أقل عرضة للجفاف والخشونة، كما أن بعضًا منها يشكل طبقة عازلة على سطح البشرة والتي تعمل على حبس الماء في البشرة.

3. الحفاظ علي رطوبة البشرة

و من الضروري الحفاظ على رطوبة البشرة أثناء فصل الخريف، ينصح باستخدام كريمات الترطيب الثقيلة والتي تحتوي على نسبة أعلى من الزيوت، وتجنب المنتجات التي تأتي على شكل لوشن أو جل، وذلك لكونها أكثر فعالية.

4. تجنب المرطبات الثقيلة

.يجب اختيار أنواع المرطبات الخفيفة التي لا تتسبب بانسداد مسامات البشرة، و ستؤدي إلى تفاقم ظهور الحبوب فيها، وعادة ما ينصح في هذه الحالة المنتجات الخالية من الزيوت.