تاليا لحود تطلق أغنيتها الوطنية بعنوان "علّي صوتك"

اطلقت الفنانة اللبنانية تاليا لحود اغنيتها الوطنية ، والتي حملت عنوان "علّي صوتك " من كلماتها وغنائها، ومن الحان ومكس وماستر جمال ياسين.

علّي صوتك من الأغنيات الوطنية تدعم صمود الشعب اللبناني جراء العدوان الغاشم ، لترتفع الصرخات المطالبة بوقف هذه الهجمات الشرسة التي طالت الشجر والحجر.

وتقول كلماتها :

حروب، دموع، صريخ ولاد .. خلّوا قلوبنا تصير رماد .. لو عرف العالم كيف من عيش .. كل يوم بيومه وفلوس ما فيش

ورغم ظروفنا عم نسعى .. لنوقف بعد كل وقعة

يا ناس، شوفونا .. عم تنزف أراضينا .. ولازم حقنا يرجع .. وع بلادنا نحنا نرجع

علّي علّي علّي صوتك .. خلّي الدنيا كلا تسمعنا .. هاو إخوتنا .. هيدي أرضنا .. وهون بدنا نضل .

علّي صوتك تم اطلاقها على القناة الرسمية " يوتيوب " للفنانة تاليا لحود ، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ، والاذاعات والمحطات الفضائية العربية.

