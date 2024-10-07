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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هل استعان السادات بعمر الشريف لجس نبض إسرائيل قبل زيارته للقدس؟

السادات وعمر الشريف
السادات وعمر الشريف
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كشف عالم المصريات زاهي حواس، عن نفاصيل استعانة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالنجم الراحل عمر الشريف، لجس نبض إسرائيل، قبل زيارته الشهيرة للقدس.

وقال زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار: "عمر الشريف كان يعشق الرئيس الراحل أنور السادات، لأن السادات لما زار واشنطن عزموا عمر، والرئيس قال له جاء وقت رجوعك لبلدك".

وتابع: "عمر الشريف بيقول أنا كنت في باريس ولقيت مكالمة من الرئيس أنور السادات بيقول يا عمر عايزك تروح السفارة الإسرائيلية وتحاول تكلم بيجن من هناك، وتبلغه إني عايز أزور إسرائيل، عايز أعرف رد فعلهم".

وأردف "عمر كان في الوقت ده الشخص المصري العالمي الوحيد المعروف في العالم، وكان يقدر يكلم أي حد، ويتحدث 7 لغات بطلاقة وعنده كاريزما ضخمة جدا، وكان لازم يهادن اليهود عشان يعيش في هوليوود".

واختتم: "عمر حاول يدخل السفارة الإسرائيلية معرفش أول مرة، لكن قدر يخلي حد يتصل بملحق داخل السفارة وسمحوا له بالدخول وخلوه يكلم بيجن".

يشار إلى أن عالم المصريات زاهى حواس كانت قد جمعته بالراحل عمر الشريف صداقة قوية، وحرص على كتابة ونشر العديد من الحكايات التي سمعها منه.

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