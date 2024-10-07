وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يعتمد حركة تغييرات وتنقلات موسعة

اعتمد الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، حركة قيادات مديرية الشئون الصحية، والتى تضمنت التجديد لكل من الدكتور محمد العدولى مديراً للطب العلاجى، والدكتور علاء الأحول مديراً لمستشفى دسوق العام، والدكتور أحمد أبو العطا مديراً لمستشفى صدر كفرالشيخ، والدكتور ياسر جبر مديراً لمستشفى سيدى سالم، والدكتور وليد ناصف مديراً لمستشفى الرمد، والدكتور محمد الفار مديراً لمستشفى فوة المركزى، الدكتور أحمد مصباح مديراً لمستشفى الحامول المركزى، الدكتور عبدالجواد الأجهورى مديراً لمستشفى حميات مطوبس.

كما شملت التغييرات التجديد لكل من : الدكتور وسام الحشاش مديراً لإدارة كفرالشيخ الصحية، الدكتورة منال المنوفي مديراً لإدارة دسوق الصحية، الدكتورة منال أباظة مديراً لإدارة فوة الصحية، الدكتور محمد عمر مديراً لإدارة قلين الصحية، الدكتور علاء طه مديراً لإدارة مطوبس، الدكتور سامح غزال مديراً لإدارة سيدى غازى، الدكتور حمادة عبدالرحمن مديراً لإدارة الحامول.

كما اعتمد ، تكليف الدكتورة منى الشهاوى بالعمل كمستشار لوكيل الوزارة لشئون الصيدلة، الدكتورة رشا فكرى نائبًا لمدير إدارة الطب الوقائى بجانب عملها مديراً لإدارة صحة البيئة، الدكتور جورج سامى مديراً لإدارة التخطيط، الدكتور محمد هراس مديراً لإدارة الصيدلة، الدكتور محمود سلطان نائباً لمدير إدارة الصيدلة ومديراً لإدارة التموين الدوائى بإدارة الصيدلة.

كما شملت القرارات أيضاً ،تكليف الدكتور أحمد جلال مديراً لإدارة الرياض الصحية، والدكتور أحمد الصادق مديراً لإدارة سيدى سالم الصحية، الدكتور ياسر صلاح مديراً لإدارة بلطيم الصحية.

وقد توجه ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،بالشكر للقيادات التى انتهت فترة تكليفهم على ما قدموه متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم، كما توجه بالتهنئة لمن تم تكليفه مشدداً على أن هذا التكليف لتحقيق أهداف المنظومة الصحية بكفرالشيخ.