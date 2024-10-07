بعد إثارته للجدل.. محمود شاهين يرد على منتقديه

أثار مدير التصوير محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، الجدل بعد تصدره الترند، وذلك بعد حملات الانتقادات التي طالته جراء حفل زفافه في الأيام الأخيرة.

وشارك محمود شاهين مقطعًا من استضافته على خاصية ستوري على إنستجرام، حيث ظهر قائلًا: "معنديش رد على كل الانتقادات دي غير إني واحد انبسط الحمد لله بفرحى جدًا، ومبسوط أوى أننا حققت الحلم اللي أنا كنت عايزه واتجوزت الإنسانة اللي كنت بحبها".

وأضاف: "بالنسبة لإلهام فأنا أخوها وصاحبها وبتجوز دي فرحة رهيبة لأن الكل كان بيعيط، الناس ركزت بس بأنها بتهتم بيا ودي بنتي وأختى وصحبتي وإحنا عيلة، فهل في بين الأخوات أي حاجة الناس دي بتفكر إزاي".

وكان قد احتفل محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، بزفافه يوم 5 سبتمبر الماضي، وحرص على حضور الحفل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين عمه، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبدالعزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبدالرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب، ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.