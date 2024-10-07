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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي معلول يواصل التأهل في تدريبات الأهلي

على معلول في تدريبات
على معلول في تدريبات الأهلي
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انتظم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات التأهيلة على هامش مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة. 

وعاد علي معلول من تونس خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة قصيره مع أسرته. 

ويغيب على معلول عن الأهلي بعدما أجرى جراحة في الأنكل بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس. 

تدريبات الأهلي 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.

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