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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. محاضرة فنية وتدريبات شاقة للاعبي الأهلي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.

مارسيل كولر السوبر المصري تدريبات الأهلي