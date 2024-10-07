ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شخص وإصابة آخرين في الغارة الإسرائيلية على مدينة صور بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، بإستشهاد شخص وإصابة آخرين، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في مدينة صور جنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من مناطق الجنوب، وصولا إلى جبل لبنان والبقاع.

كما شن غارتين بلدتي باريش ومجدل زون، بالإضافة إلى غارة بلدة طيرحرفا في قضاء صور، وأخرى على بلدة زبدين في النبطية.

وفي مرجعيون، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت بلدة الخيام، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي طوال اليوم على مجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وكفركلا، والخيام، وأطراف ابل السقي، وسهل مرجعيون، ودبين.

كما شن طيران الاحتلال غارات متتالية على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب في صور.

 

لبنان بيروت البقاع