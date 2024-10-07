ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفداً من القوات المسلحة النيجيرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفداً من القوات المسلحة النيجيرية بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر ، وذلك للإستفادة من خبرات الجمعية فى مجال شئون المحاربين القدامى، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة.

استمع الوفد لعرض تقديمى عن نشأة وتطور الجمعية والأنشطة والخدمات التى تقدمها، أعقبها تفقد القاعة التاريخية وعدد من المراكز الطبية داخل الجمعية، بالإضافة إلى المرور على المعرض الفنى الذى يضم عدد من المنتجات التى صنعت بأيادى ماهرة من المحاربين وأسر الشهداء.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ تلك الزيارة وإتاحة الفرصة للإستفادة من خبرات الجمعية فى هذا المجال ، مشيدين بما شاهدوه من خدمات ورعاية متميزه تقدمها الجمعية لأعضائها.

جمعية المحاربين القدماء ضحايا الحرب القوات المسلحة النيجيرية القوات المسلحة جمعية المحاربين