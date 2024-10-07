متخصص في الاقتصاد العسكري: الدعم الأمريكي اللامحدود سبب صمود الاحتلال خلال الفترة الماضية

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الاقتصاد العسكري، إنّ إسرائيل لو كانت بمفردها في مشهد الصراع بالمنطقة لما استمرت في الحرب 3 شهور، في ظل الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية ووجود مؤسسة تنمية إسرائيل التي اقترضت من أمريكا أكثر من 17 مليارات دولار في أول 6 شهور.

وأضاف "العكاري"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الدول عندما تقترض، فإنها تحصل على القروض من صندوق النقد أو البنك الدولي، ولكن إسرائيل هي الوحيدة التي لديها مؤسسة يمكنها إصدار سندات مثل الحكومة".

وتابع: "هناك 20 مليارات دولار وقع عليها الرئيس بايدن و7 مليارات دولار أخرى حصلت عليها إسرائيل، بالإضافة إلى 50 ألف طن أسلحة وأكثر من 700 رحلة جوية، أي أننا نتحدث عن دولة يمكننا القول بأنها الولايات الخامسة والخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية".