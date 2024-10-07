رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة

ترأس اليوم الإثنين الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة بما يقرب من 60% من الكليات للتقدم بملفات التأهيل لحصول جامعة المنوفية على الاعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال امين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة.

وقد قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة التهنئة الي الدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الاستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودةمتمنيا لهما مزيد من التقدم والتوفيق، ومعربا عن شكره و تقديره لمنسوبي جامعة المنوفية بالكليات ومركز ضمان الجودة على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية للحصول على الاعتماد البرامج والمؤسسي داخل كليات جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش وضع الكليات و البرامج التى تقدمت بالفعل فى شهر أغسطس وسبتمبر وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة وكذلك تم مناقشة متطلبات تقدم باقى الكليات والبرامج للإعتماد وتذليل أى معوقات فى سبيل ذلك وذلك تمهيدا للتقدم لاعتماد الجامعة وفقا لمعايير ٢٠١٧ المعدلة. وكذلك مناقشة أهمية الدورات التدريبية للهيئة وإمكانية تنفيذها فى مركز ضمان الجودة ، مؤكدا علي أهمية الدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة، ونشر ثقافة الجودة بالجامعة وعمل قاعدة واسعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على علم وتمكن بمعايير الإعتماد ومتطلباته، والعمل على زيادة عدد المراجعين من الجامعة بهيئة ضمان الجودة والاعتماد.

و طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحفيق ما تطمح اليه الجامعة.

كما أكد على كيفية وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات الإنجاز وكيفية متابعة تنفيذ تلك الخطة وما عليها وطرق تحويل الغايات والأهداف الاستراتيجية إلى انشطه لتأهيل ما يقرب من 60% من كليات وبرامج الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي في يوليو القادم 2025.

كما دعا الدكتور أحمد القاصد الكليات الحاصلة على الاعتماد والكليات التي تعد ملفات التقدم للإعتماد البرامجي والمؤسسي بوضح خطط زمنية للانتهاء من تطبيق معايير التقدم للإعتماد المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي.

وقال القاصد إن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.

وأوضح القاصد أن الجامعة تولي إهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، و تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون، مؤكدا بان مركز ضمان الجودة سوف يعقد اجتماع شهريا لمتابعة التنفيذ و تقديم ملفات الإعتماد البرامجي والمؤسسي بكليات الجامعة

يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي وهم كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي واعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.