ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال غزة إلى 10 شهداء

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 10 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسعفين بالهلال الأحمر الفلسطيني قولهم، إنه تم انتشال جثامين 10 مواطنين، وإصابة عدد آخر بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة أبو قمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41،909 ألف مواطن، وإصابة 97،303 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي السياق، أصيب 4 مواطنين، مساء اليوم، بينهم مسنة في اعتداء للمستوطنين في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت أربع إصابات بينها مسنة نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من مستوطنين في بلدة جماعين جنوب نابلس لتلقي العلاج في مستشفى سلفيت الحكومي.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت وكالة (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مواجهات في حي الراموز بالبلدة، ما تسبب في إصابة شاب بالرصاص الحي في أطرافه السفلية.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة الخضر، وتركزت في مناطق محيط الجامع الكبير، وحارة البلبول، والشارع الرئيسي الموصل إلى منطقة البوابة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.