موعد طرح فيلم آل شنب لـ ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر بالسينمات

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد طرح فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال بالسينمات، حيث يطرح الفيلم يوم 31 أكتوبر الجارى.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

يشار الى ان فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وشارك فيلم "آل شنب" في عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي أقيمت العام الماضي.