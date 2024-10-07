اقرأ غدًا في البوابة.. الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".. الهجمات الإسرائيلية مستمرة.. و"حماس" تطلق الصواريخ

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 8 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل

داليا عبد الرحيم في "الضفة الأخرى": صراع الشرق الأوسط يُهدد بهجمات إرهابية في أوروبا

الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".. الهجمات الإسرائيلية مستمرة.. و"حماس" تطلق الصواريخ

"مشعل" يُشيد بصمود غزة.. واحتجاجات في القدس تطالب بوقف إطلاق النار

اللواء حسين مسعود: لن ننسى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتحرير أرضنا

داعش والإخوان.. صراع على الإسلامأم على السلطة؟