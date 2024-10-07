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الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في البوابة.. الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".. الهجمات الإسرائيلية مستمرة.. و"حماس" تطلق الصواريخ

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 8 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل
داليا عبد الرحيم في "الضفة الأخرى": صراع الشرق الأوسط يُهدد بهجمات إرهابية في أوروبا
الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".. الهجمات الإسرائيلية مستمرة.. و"حماس" تطلق الصواريخ
"مشعل" يُشيد بصمود غزة.. واحتجاجات في القدس تطالب بوقف إطلاق النار
اللواء حسين مسعود: لن ننسى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتحرير أرضنا
داعش والإخوان.. صراع على الإسلامأم على السلطة؟

الشرق الأوسط السيسي طوفان الأقصى حماس