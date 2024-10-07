التحقيقات تكشف ملابسات وفاة عامل إثر سقوطه من علو

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة داخل أحد المباني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، حيث تبين أن العامل كان يقوم بتأدية عمله واختل توازنه خلال وجوده على سقالة ما اسفر عن سقوطه واصابته بنزيف بالمخ وتوفى متأثراً بإصابته.



تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار كسور وكدمات وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال الشهود افادوا بسقوط المتوفي أثناء عمله من اعلي سقالة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.