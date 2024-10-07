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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة عامل نظافة هتك عرض مريضة بغرفة الإفاقة

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية في هتك عرض مريضة بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك .م” عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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