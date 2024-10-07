ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات في يافا وإيلات

صاروخ
صاروخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد الأراضي المحتلة.

وقال البيان الصادر عن الحوثيين في اليمن: "نفذنا عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت منطقة "يافا" بصاروخين باليستيين، والأخرى استهدفت منطقتي "يافا وأم الرشراش" المحتلتين بعدة طائرات مسيرة نوع "يافا" و"صماد4".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه وسط الأراضي المحتلة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط إسرائيل ومن بينها تل أبيب، كما توقفت حركة الطيران في مطار بن جوريون بتل أبيب جراء هذا الصاروخ.

الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ الحوثيين في اليمن الأراضي المحتلة الأراضي اليمنية