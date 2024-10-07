"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات في يافا وإيلات

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد الأراضي المحتلة.

وقال البيان الصادر عن الحوثيين في اليمن: "نفذنا عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت منطقة "يافا" بصاروخين باليستيين، والأخرى استهدفت منطقتي "يافا وأم الرشراش" المحتلتين بعدة طائرات مسيرة نوع "يافا" و"صماد4".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه وسط الأراضي المحتلة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط إسرائيل ومن بينها تل أبيب، كما توقفت حركة الطيران في مطار بن جوريون بتل أبيب جراء هذا الصاروخ.