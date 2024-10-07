اللواء أيمن عبد المحسن: مصر حذرت من المساس بالسيادة الصومالية

قال اللواء الدكتور أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنه بناء على طلب من القيادة الصومالية تم الاتفاق على مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الطلب مشروع من الدولة الصومالية لصالح مشاركة مصر في هذه البعثة حيث إن الصومال دولة مهمة بالنسبة لمصر.

وأكد أن مصر أعلنت في سياستها التحذير من المساس بالسيادة الصومالية لأن الصومال من ضمن دول منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية خاصة للأمن القومي، على اعتبار أن هذه المنطقة يتواجد فيها أهم الممرات الملاحية العالمية، والبحر الأحمر الذي يربط بين القارات الثلاث أسيا وأفريقيا وأوروبا، علاوة على ربط الخليج العربي بالمحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب.