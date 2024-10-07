وزير الشباب يشهد حفل تخرج ٥٠٠ متدرب ضمن مبادرة "بداية"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات تخريج ٥٠٠ متدرب من دورات "فن إدارة الحياة" بوزارة الشباب والرياضة علي المهارات الشخصية والنفسية والقيادية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأفراد في بناء قدراتهم الذاتية وتطوير حياتهم الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم على المستوى الفردي والمجتمعي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من متدربي فن ادارة الحياة والتي تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والنفسية والقيادية، ودعم تطوير القدرات الذاتية والذهنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية هذه الدورات في تمكين الأفراد من تحسين قدراتهم الذاتية وتعزيز توازنهم النفسي والوجداني، مشدداً على أن بناء الإنسان هو جزء أساسي من رؤية القيادة السياسية لتطوير المجتمع المصري، مضيفاً "نعمل جاهدين من خلال وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج التي تساهم في صقل المهارات، وتعزيز وعي الشباب بأهمية الإدارة الصحيحة للحياة الشخصية والاجتماعية، بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع”.

واختتم وزير الشباب تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات الرئاسية التي تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس سليمة وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

شملت المحاضرات العديد من المحاور الهامة، التي تهدف إلى تقديم المعرفة والتوجيه اللازمين لتحقيق التوازن الشخصي والنفسي للمشاركين، وتعزيز القيم الايجابية والمهارات الشخصية.