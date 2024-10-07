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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس جهاز الاستطلاع السابق: مصر اشتركت في 10 جولات لحل الأزمة السودانية

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم
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قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، إنّ مصر اشتركت في 10 جولات تفاوضية لحل الأزمة السودانية، لكن لم يتم الوصول إلى حل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف "عبد المنعم"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الفشل حدث لأن قوات الدعم السريع رفضت الاندماج في الجيش السوداني، والقوات المسلحة السودانية مصرة على أن تخلي قوات الدعم السريع كل المناطق التي احتلتها وكذلك جميع المساكن المدنية والمنشآت الخاصة التي استولت عليها".

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق: "الطرفان يتصارعان على السلطة بالتعاون مع بعض القوى، فالجيش السوداني مع القوى السياسية بالإضافة إلى بعض العناصر من النظام السابق وهي عناصر إخوانية، وعناصر الدعم السريع مع قبائل الجنجويد بالإضافة إلى عناصر خارجية هي التي تؤجج الصراع".

اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم الجيش السوداني قوات الدعم السريع