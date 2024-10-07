شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفلا غنائيا في دبي.. تفاصيل

كشفت الشركة المنظمة لحفل النجمة شيرين عبد الوهاب، الذى يقام في كوكاكولا أرينا بـ دبي، ديسمبر المقبل، عن تفاصيل لقائها بجمهورها وموعد طرح التذاكر.

وأعلنت الشركة المنظمة موعد الحفل وهو يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل، وعن الملصق الدعائي له، وموعد طرح تذاكر حفل شيرين يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعربت عن حزنها الشديد لاحداث لبنان الدامية وكتبت عبر حسابها على موقع X: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا".

وكانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب ألبومها الجديد مجانا عبر موقع WeTransfer، ونشرت رابط التحميل عبر إنستجرام وقناتها على واتساب، وقالت إنهم بإمكانهم تحميل أغانيها الجديدة "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "ومازال عالبال"، "عسل حياتي"، من خلال الموقع.