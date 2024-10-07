سفير مصر بكوريا الجنوبية يستقبل بعثة منتخب شباب التايكوندو

استقبل السفير المصري خالد عبد الرحمن سفير مصر في سيول بجمهورية كوريا الجنوبية بعثة منتخب مصر للتايكوندو للشباب ، وذلك عقب مشاركتهم في بطولة العالم للشباب التي أُقيمت في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 1-6 اكتوبر الجاري .

وترأس البعثة الدكتور حسن كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ورئيس اللجنة الطبية الأولمبية والمشرف علي منتخبات الشباب والناشئين، ورافقه المديرين الفنيين محمود عبد الجواد ومصطفى أحمد زكي، إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين.

وخلال الاستقبال، عبّر السفير خالد عبد الرحمن عن فخره بأداء الفريق في البطولة، مشيدًا باللاعب عمر فتحي الذي حقق إنجازًا مهمًا بفوزه بالميدالية البرونزية، واحتفى باللاعبين الآخرين الذين حققوا المركز الخامس في البطولة، وهم: حبيبة وائل، خديجة الباز، أحمد يحيى، عبد الرحمن رجب، عمر وسام، وعلي محمد علي.

وأعرب السفير عن تقديره لآداء لاعبي المنتخب وللروح الرياضية العالية التي أظهرها المنتخب المصري، مؤكدًا دعم السفارة الكامل للرياضيين المصريين في كوريا الجنوبية.

من جانبهم عبّر أعضاء البعثة عن امتنانهم للاستقبال، وعلى متابعة السفارة المصرية للفريق بشكل شبه يومي، وأكدوا عزمهم على مواصلة التدريبات والاستعداد للبطولات القادمة، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.