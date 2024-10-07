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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تسحب عائلات دبلوماسييها من إسرائيل بسبب التصعيد

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية
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أعلنت المملكة المتحدة اليوم، الاثنين، أنها قامت بإجلاء أفراد عائلات العاملين في سفارتها بإسرائيل، نتيجة للوضع المتوتر في المنطقة مع "حزب الله" اللبناني.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الخطوة جاءت كإجراء وقائي بسبب التصعيد الأمني المتزايد.

وأشارت إلى أن موظفي السفارة سيواصلون أداء مهامهم، بينما سيتم نقل عائلاتهم بشكل مؤقت إلى خارج البلاد.

وفي سياق متصل، نصحت الحكومة البريطانية في وقت سابق مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة فورًا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بين إسرائيل و"حزب الله".

ورغم ذلك، لم تصدر السلطات البريطانية توجيهات مشابهة لرعاياها المقيمين في إسرائيل، لكنها أشارت إلى أن الدعم القنصلي قد يكون محدودًا في حال تصاعدت الأحداث.

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