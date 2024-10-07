رئيس جهاز الاستطلاع السابق: الحرب في السودان لن تنتهي بالقتال

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، إنّ الحرب في السودان لن تنتهي بالقتال، لأن الجيش السوداني أو الدعم السريع لا يمكنهما حسم المعركة.

وأضاف "عبد المنعم"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "قوات الدعم السريع يبلغ قوامها من 80 ألف إلى 100 ألف فرد ومسلحة بنحو 10 آلاف مركبة خفيفة لاند كروزر تسليح خفيف، ويمكنها الوصول إلى أي مكان بسهولة وسرعة".

وتابع: "ولكن، رغم أن قوات الجيش تمتلك من الأسلحة أكثر وقوات جوية وعناصر مدرعة ويبلغ قوامها والي 150 ألف فرد بالإضافة إلى قوات دفاع شعبي، ولكن التدريب في الفترة الماضية كان ضعيفا وانشغل الجيش السوداني بالعملية السياسية والاشتراك في السلطة ولم يهتم بالتسليح والتدريب الكافي للقوات المسلحة، وكان كل الدعم موجها للدعم السريع الذي انقلب عليه بعد ذلك".